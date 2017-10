Lazio, ma come è finita tra Lulic e Inzaghi? Partiamo dalle motivazioni e dal fattaccio: Senad Lulic, capitano biancoceleste, viene sostituito a Bologna, se la prende con Inzaghi, dà in escandescenze in maniera plateale. Come mai? Per lui si trattava del sesto cambio in 14 presenze dall’inizio della stagione, avrebbe voluto terminare la partita in campo. Nella giornata di ieri, verso mezzogiorno, tolte tuta e pantaloncini, era in borghese seduto sulla panchina del campo Fersini a Formello per parlare con il ds Tare e il club manager Angelo Peruzzi. Una chiacchierata serena, tra uno dei senatori della squadra e i rappresentanti della società, come riporta il Corriere dello Sport, per chiudere la situazione. Il bosniaco aveva già chiesto scusa al suo allenatore all’interno dello spogliatoio in un colloquio individuale. A notte fonda, sul treno organizzato per riportare la Lazio a Roma dalla trasferta di Bologna, era pentito e sapeva di aver sbagliato. Ora è tutto chiarito, la Lazio ha bisogno del suo capitano.