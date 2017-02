I tifosi della Lazio si aggrappano a Ciro Immobile. Contro il Milan, come riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante mise a segno il gol del pareggio con la maglia del Torino a San Siro. Per lui potrebbe essere l'occasione di cogliere una vittoria, che sarebbe fondamentale per la classifica della Lazio. Solo Empoli e Fiorentina sono per ora sfuggite alla punta ex Siviglia.