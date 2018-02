Cosa rischia davvero Felipe Caicedo, attaccante della Lazio coinvolto nella presunta combine tra Levante e Saragozza, stagione 2010/2011.? Come riporta il quotidiano spagnolo ‘Marca’, sono 41 le persone sotto inchiesta. Il 2-1 per il Saragozza, che riuscì a salvarsi, facendo retrocedere il Deportivo, ha destato subito qualche sospetto. Il caso, inizialmente archiviato, è stato riaperto lo scorso 5 febbraio.



CAICEDO PARTITA TRUCCATA – L’attaccante della Lazio cosa c'entra? Sarebbe nella lista degli indagati perché a conoscenza dei fatti. All’epoca infatti giocava nel Levante, in prestito dal Manchester City. Era in panchina, non ha partecipato attivamente al match, ma l'accusa ha richiesto per tutti gli indagati 2 anni di carcere e 6 di inibizione per qualsiasi attività legata al calcio. Cosa rischia Caicedo? Di aver scritto la parola fine sulla sua carriera.