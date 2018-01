Lazio, il mercato in entrata è tutto fermo. In casa biancoceleste si agitano due tendenze: Inzaghi che chiede di continuare a monitorare la situazione, e Tare che vorrebbe puntare su alcuni giovani già acquistati per la mediana ad esempio, come Bruno Jordao.



PISTE SFUMATE - L'assenza dal progetto tecnico di Di Gennaro non preoccupa la società biancoceleste, che vorrebbe dunque puntare in casa. Uno dei nomi accostati ai biancocelesti era quello di Donsah del Bologna, che però è vicinissimo alla fumata bianca con il Torino. E’ sfumato anche Medeiros, esterno d’attacco dello Sporting Lisbona più volte accostato alla Lazio, che è stato acquistato dal Genoa. Le piste sfumano, davvero la Lazio alla fine rimarrà ferma fino alla fine?