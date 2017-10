La Lazio continua a mietere successi, anche merito del suo allenatore, Simone Inzaghi. Che comincia ad attrarre complimenti e paragoni illustri. Come quello che 'Billy' Costacurta ha proposto a Sky: “Non c’è ancora un modello Inzaghi, ma credo che i suoi meriti siano di riconoscere le capacità migliori dei singoli giocatori. Faccio l’esempio di Luis Alberto e Milinkovic, giocatori che si esprimevano in maniera diversa e lui ha fatto in modo che la squadra migliorasse le loro prestazioni. In un certo senso lo paragono a Carlo Ancelotti, che aveva la stessa capacità. Simone magari non è simpatico come Carlo, ma è molto più bello e come lui ha questa grande qualità”.