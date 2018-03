Stefan de Vrij è arrivato da pochi istanti presso la sede della Procura Antidoping a Roma. Il difensore della Lazio dovrà chiarire alcune questioni legate ad un controllo antidoping della partita di campionato Lazio-Verona del 19 febbraio scorso.



I DETTAGLI - Settimana scorsa l'olandese non si era presentato di fronte al capo della Procura antidoping Laviani: la Lazio aveva inviato due medici, non ascoltati perché era stato convocato il giocatore e non i medici. Il difensore deve fornire chiarimenti al Coni per non aver firmato i documenti dopo due esami diversi delle urine effettuati nel post-partita con il Verona. Arturo Diaconale, portavoce del club laziale, aveva voluto rassicurare tutti i tifosi sulla convocazione di de Vrij da parte della procura antidoping: "È solamente una questione burocratica, l’analisi delle urine non ha portato a nessun rilevamento sospetto. In occasione di Lazio-Verona ha fatto due esami con due kit diversi, probabile che alla fine non abbia firmato la documentazione. Lui è un ragazzo per bene, non corre questi rischi".