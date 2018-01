Altro che l'aereo più pazzo del mondo, ad alta quota c'è stata aria di derby. Protagonisti da una parte i biancocelesti Simone Inzaghi e Ciro Immobile, sul volo che li portava alle Maldive qualche giorno. Come se si trattasse di una stracittadina: sullo stesso volo c'erano anche i due giocatori giallorossi De Rossi e Nainggolan. Destinazione Oceando Indiano, con derby d'alta quota: ovvie le battute e gli sfottò, con sorriso sulle labbra e un po' di sano e sportivo sfottò.



RISATE AD ALTA QUOTA - Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, mister Inzaghi ha bonariamente 'stuzzicato' Nainggolan sui fatti di Capodanno, che gli sono costati una partita in tribuna. Pronta la difesa di De Rossi, in soccorso del compagno: “Simone, ma Ciro te lo porti ovunque?”. Il derby di Roma dura un anno intero, stavolta, invece, solo lo spazio di un volo sopra l'oceano.