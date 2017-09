Il viaggio in Olanda per affrontare il Vitesse sarà occasione per i dirigenti della Lazio di incontrare la Seg, che gestisce gli interessi di de Vrij. Come puntualizza repubblica.it, l’appuntamento tra la Lazio e la SEG è fissato nella serata di giovedì, al termine della gara di EL. Si discuterà del rinnovo di De Vrij: l’intesa economica sembra essere stata già raggiunta da tempo, il nodo resta sempre la clausola rescissoria. Lotito la vorrebbe intorno ai 45 milioni, 25 la controfferta. La novità della ultime ore riguarda un’apertura da parte dei primi a trovare un accordo, venendo incontro alle richieste del ragazzo. Se si dovesse trovare l'intesa, la fumata bianca sarebbe questione di giorni.