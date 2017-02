Nella top 5 dei peggior acquisti due ex giocatori della Lazio. Tutto a causa di TopMercat.com, prestigioso portale francese, che ha contattato il direttore di parissportifs.com per stilare la lista degli acquisti peggiori degli ultimi tempi. Presente nella Top 5 l'ex Valencia e Lazio Gaizka Mendieta, 48 miliardi per non brillare. Altro giro, altro biancoceleste: il passaggio di Veron allo United è stato considerato un altro flop: a Manchester Veron non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto a Roma.