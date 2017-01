Sirene inglesi per De Vrij. Dall'Inghilterra, come riporta Sky Sport, rimbalzano insistenti voci di un forte interessamento di Manchester United e Chelsea sul difensore centrale della Lazio. Il rinnovo non sembra vicino, il contratto in scadenza 2018 autorizza a pensare ad una cessione a fine stagione per monetizzare il più possibile, scatenando un'asta tra le inglesi.