La Lazio avrà due giorni di riposo. Il giusto 'ponte' dopo aver scavato un fossato di 4 punti dall'Inter quinta, grazie alla vittoria di Torino. Due giorni di riposo e preoccupazioni per Simone Inzaghi: bisognerà valutare le condizioni di Radu, Parolo e Immobile.



INFERMERIA - Parolo, assente contro il Toro, dovrà cercare il recupero per rientrare contro l'Atalanta, Radu rischia lo stiramento, verrà monitorato, le sue condizioni non preoccupano ma sono da valutare. Immobile, al contrario, preoccupa eccome. I tempi sono brevi, potrebbe rimanere fermo almeno 15 giorni per una lesione muscolare, è una corsa contro il tempo. Inzaghi spera di riaverlo in tempo per il big match, all'ultima di campionato, contro l'Inter.