La Lazio mette in archivio un'altra vittoria, quella contro il Torino, e un altro record. Con il gol di testa di Milinkovic Savic, salgono a diciassette le reti segnate dalla squadra di Inzaghi nella seconda frazione di gioco: come riporta Lazio Page, la Lazio ha una predilezione per i primi 15 minuti della ripresa.



RECORD - In quel lasso di tempo, è la squadra che ha segnato di più in Europa (17) dopo il Manchester City (18), ed è quella che ha subito più gol nella stessa frazione di tempo (sempre 17 gol al passivo). Con la sua rete Milinkovic inoltre ha agganciato Luis Alberto al secondo posto dei centrocampisti goleador biancocelesti dagli anni '60 ad oggi.