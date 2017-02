Lazio, prove di 4-3-3 per la gara contro l'Empoli di sabato sera. La squadra biancoceleste nel pomeriggio ha affiancato una parte di lavoro in palestra a prove di campo. Inzaghi dovrebbe optare per il 4-3-3, con due grandi ballottaggi. Il primo riguarda il cuore della difesa: Hoedt dovrebbe essere di nuovo preferito a De Vrij. L'altro riguarda gli esterni: Keita e Lulic si giocano il posto, nelle ultime due uscite il senegalese ha avuto la meglio, sembra di nuovo in vantaggio