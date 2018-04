La Lazio comincia a preparare seriamente la prossima sfida, contro la Sampdoria. Seduta anticipata di qualche ora (era prevista per oggi pomeriggio), ma due buone notizie: sono del tutto recuperati sia Strakosha (fastidio muscolare nel finale del match contro la Fiorentina) sia Parolo, che ha dato forfait a pochi minuti dall'inizio della partita. Non ci sarà Caceres contro la Samp, affaticato, Patric tornerà a disposizione la prossima settimana.



FORMAZIONE LAZIO - La Lazio oggi ha disputato prove tattiche, solo domani verrà confermato l'11 titolare, che si muoverà comunque sul 3-5-2. In avanti a far coppia con Immobile ci sarà Felipe Anderson, visto che Luis Alberto, con Murgia, è squalificato. Il resto della formazione è annunciata, o quasi: Lulic dovrebbe tornare dal primo minuto a sinistra, con Parolo a riprendere il suo posto in mediana a fianco di Leiva e Milinkovic-Savic.