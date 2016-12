La Lazio sta cercando un attaccante in grado di poter far rifiatare Ciro Immobile. Come scrive Tuttosport, il sogno è il Cholito Simeone, ma difficilmente il Genoa lo lascerà partire; piace anche Paloschi, per il quale c'è molta concorrenza. Ecco quindi che c'è un piano alternativo, che porta a Felipe Avenatti, centravanti della Ternana.