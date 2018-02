Chiamatela mini-crisi. Ma a Formello, in casa Lazio, comincia a filtrare un po' di nervosismo. La sconfitta a Bucarest contro l’FCSB è stata la quinta partita consecutiva senza ottenere i tre punti per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti non conoscevano una striscia negativa così lunga dal 2013.



L’ULTIMA VOLTA – L’ultima serie di 5 partite senza vittorie fu infatti tra il 29 settembre 2013 e il 24 ottobre, quando sulla panchina della Lazio sedeva mister Petkovic. La qualificazione in Europa League non è compromessa, ma ora alla squadra di Dica basterà un gol all'Olimpico per passare il turno. E in un momento no, sembra tutto molto più complicato.