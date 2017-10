Un record, un fiume di tifosi della Lazio a Nizza. Oramai è quasi una consuetudine: i tifosi della Lazio si muoveranno in massa per la trasferta di domani contro il Nizza, che metterà in palio il primato del gruppo K di Europa League. Sono attesi 1700 sostenitori biancocelesti al seguito della truppa di Inzaghi. Numeri da record, come mette in evidenza il portale francese nicematin.com: dalla data di inaugurazione (febbraio 2013) ad oggi non si era mai vista tanta gente nel settore ospiti dello stadio del Nizza. A testimonianza di voglia di Europa ed entusiasmo alle stelle in casa Lazio.