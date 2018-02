Tutti vogliono Milinkovic Savic. Nella giornata di ieri l'indiscrezione, non confermata, di un'offerta incredibile, 200 milioni sul piatto per il serbo. Se l'affare dovesse andare in porto sarebbe il secondo trasferimento più costoso al mondo. E dietro potrebbe esserci lo zampino dell'agente più potente al mondo...



L'OFFERTA INCREDIBILE E MENDES - Ci sarebbe il potentissimo Mendes, agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo e Mourinho, dietro le trame che si stanno sviluppando attorno a Milinkovic Savic. Come riporta il Corriere dello Sport, la settimana scorsa il super-procuratore sarebbe stato a cena con Tare, Lotito e Kezman, l'agente di Milinkovic. Si sta preparando l'asta estiva? Sono tanti i club che potrebbero puntare il giocatore, tutte le maggiori big europee stanno sondando il terreno. Tutti vogliono Milinkovic Savic, e la Lazio potrebbe affidarsi a Mendes per trovare il miglior acquirente.