La Lazio si gioca tutto nelle grandi sfide. Come riporta il Corriere dello Sport, contro Roma e Inter, scontri diretti, passerà la strada per la Champions League. In otto confronti con le "grandi", la Lazio ha messo insieme 5 sconfitte, 1 pareggio e 2 vittorie. Una miseria, se confrontato al cammino di Inzaghi e i suoi con le altre squadre del campionato.



PUNTI PESANTI - Rispetto al girone di andata, la Lazio ha sette punti in meno (19 contro 12), sicuramente contro Milan e Juventus ha ritrovato una solidità difensiva importante ma rischia di non bastare senza colpi dei fuoriclasse, senza vittorie nei big match. Proprio nelle grandi sfide la Lazio rischia di giocarsi la Champions League.