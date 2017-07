La Lazio sta pensando a Bacca e Falcinelli per rinforzare l'attacco a disposizione di Inzaghi; il centravanti colombiano piace ma è molto difficile da prendere per via delle alte pretese economiche sia del giocatore che del Milan; in pole, quindi, resta Falcinelli attaccante del Sassuolo che ha fatto benissimo a Crotone nell'ultima stagione.