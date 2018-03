Il momento della verità. Alle spalle le incomprensioni, alle spalle il periodo no e l'infortunio: Felipe Anderson può riprendersi la Lazio. Che si coccola il suo numero 10: le giocate di Felipe hanno aiutato i biancocelesti, ora c'è bisogno di lui. Lotito fino ad ora lo ha protetto, lo considera una pedina di valore. Potrebbe lasciarlo andar via, ma solo in caso di offerta importante, davvero importante. Anche perché c'è un valido motivo per trattenerlo.



MERCATO FELIPE – Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, Felipe Anderson si sente parte del progetto biancoceleste ed ora pensa solo al campo e a portare la Lazio in Champions League. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2020 e se decidesse di rimanere bisognerà subito parlare di rinnovo: anche perché in caso di cessione, al Santos spetterebbe il 25%, motivo in più per tenersi ben strette le giocate del numero 10 brasiliano. Almeno fino a completa esplosione e maturazione.