Inzaghi gli ha dato fiducia, Felipe Anderson ha sfoderato una gara comunque di spessore, ha provato a mettere in difficoltà la Roma con i suoi scatti e la sua classe. Il brasiliano nel secondo tempo ha lasciato spazio a Luis Alberto, si è comunque regalato un derby per il compleanno, e ha voluto comunque ringraziare mister e tifosi con un post su Instagram: “Nel giorno del mio compleanno ho avuto un regalo che tutti sognano… giocare per voi e combattere fino alla fine. Grazie del sostegno. È stata una giornata speciale ed importante per me e per tutta la squadra. Grazie ancora", queste le parole social del brasiliano.