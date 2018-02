Si è parlato di malumori, strascichi, musi lunghi. Dopo la querelle Felipe Anderson in casa Lazio si temeva l'attacco dei cloni: altri casi Felipe pronti a deflagrare, a prendersi la scena e l'attenzione. Nani, dopo il cambio a Bucarest, ha manifestato tutta la sua rabbia. E qualcuno ha parlato di volontà di andare via.



L'ARIA CHE TIRA - A Formello c'è voglia di rivalsa, e, come riporta Cittaceleste.it, c'è aria di rivincita. Per questo il portoghese Nani ha avuto quell'atteggiamento, all'uscita dal campo: la volontà di aiutare la squadra in questo momento è forte. I giocatori capiscono che questa settimana, Hellas Verona e ritorno di Europa League, è fondamentale per la stagione biancoceleste. E fonti autorevoli a Formello raccontano uno spogliatoio unito, e voglioso di riprendersi quarto posto e passaggio del turno. Altro che malumori.