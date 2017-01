A Roma si respira gelo. Non solo per le vie della capitale, stretta nella morsa dell'inverno, anche tra la Lazio e Lucas Biglia. Il centrocampista argentino frena gli entusiasmi, neppure il giorno del compleanno della società biancoceleste è quello buono per annunciare un rinnovo sospirato. Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, il procuratore Enzo Montepaone è ospite nell'Atlanta United dell'ex ct della nazionale argentina Martino.