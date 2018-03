Felipe Anderson in allenamento fa un gol pazzesco, il web retwitta e commenta: girata da favola, in volo, compagni che lo abbracciano. Peccato che sul campo non riesca ad essere continuo, decisivo, importante per la Lazio. Contro la Dinamo, come riporta il Messaggero, ha l'ennesima occasione per riscattarsi, tornare a graffiare. Non può lasciarsi travolgere da tristezze e giocate banali, Felipe Anderson è molto di più. Solo che, in quasi 4 anni, ha fatto vedere molto meno di quanto potrebbe.



OFFERTE E FUTURO - La pace con Inzaghi e l’ambiente c'è, ma rischia di finire presto, è a tempo determinato. Nessuno può dimenticare che neanche un mese fa Felipe aveva chiesto d’essere ceduto in Brasile in prestito per riprendere fiato e minutaggio. I suoi agenti continuano a lavorare(con Inter, Milan, Napoli e Chelsea) per un eventuale addio a giugno, ma il suo cartellino va rivalutato. Ha 4 mesi per farlo, difficilmente comunque si presenterà un'offerta come quella di 3 anni, da parte del Manchester United, di 50 milioni. Stavolta Lotito direbbe sì anche a meno di 40 milioni, a malincuore. A meno che Felipe non decida di rimanere a Roma, magari a suon di giocate come quella in allenamento, una girata pazzesca, aerea, tra gli abbracci dei compagni.