Una valutazione che continua a crescere, il prossimo calciomercato Lazio rischia di essere monopolizzato dalla possibile cessione di Sergej Milinkovic-Savic. La valutazione del serbo continua a crescere, potrebbe superare i 100 milioni. Troppi, anche per il Barcellona, più volte capace di spendere cifre simili, che ha già puntanto il brasiliano Artur.



CALCIOMERCATO LAZIO - Secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona lo segue da tempo, ha anticipato di gran lunga i seguenti interessi di Juventus, Real Madrid, PSG, Manchester United e Chelsea. Per lui si è mosso in prima persona il segretario tecnico Robert Fernandez, ma non se ne farà nulla. Gli obiettivi sono altri, il Barcellona se ne tira fuori.