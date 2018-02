de Vrij ha certificato il suo addio, tutto nero su bianco, nero su social. E la Lazio, smaltita la delusione e la lunghissima trattativa, dovrà guardarsi intorno per sostituire il centrale olandese, che andrà via a 0. de Vrij sarà una perdita importante: il suo valore tecnico è indiscutibile, ora bisognerà setacciare a dovere il mercato.



SOSTITUTI - Tare dovrà tirare fuori un coniglio dal cilindro, un altro difensore in grado di guidare il reparto arretrato. Come riporta il Corriere dello Sport, un nome caldo, caldissimo è Gunter del Galatasaray. Classe '94, tedesco di origini turche, anche lui è in scadenza a giugno. Cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund, dal 2014 è tornato in Turchia, nelle fila del Galatasaray. Non è l'unico nome caldo: Gigot del Gent e Reyes del Porto sono alternative. C'è tempo, la Lazio dovrà cominciare a muoversi, da qui a giugno fare valutazioni e cominciare ad instaurare rapporti. Il dopo de Vrij è già cominciato.