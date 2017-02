La Lazio dovrà fare a meno di Lucas Biglia nella prossima uscita di campionato per via della squalifica per un turno infertagli dal giudice sportivo; ecco il comunicato.



Squalifica di una giornata per: BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).