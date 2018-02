Candreva ammicca alla Lazio. Di nuovo, verrebbe da dire: è la seconda volta che il centrocampista dell'Inter guarda al suo passato, dopo la trasferta di Milano di fine 2017. Voci incontrollate post-partita: Candreva vuole tornare alla Lazio. Pastorello, il suo agente, ebbe un bel da fare a negare tutto. Ma un po' di nostalgia canaglia resta.



CANDREVA, IL RITORNO - Per lui, e per la Lazio, non uno dei momenti migliori. Le sue prestazioni sono notevolmente calate, come sa chiunque sia un minimo appassionato anche solo di fantacalcio. Con il pubblico di San Siro è ormai aperto scontro e l'Inter stessa si ritrova in una corsa ben diversa da quella preventivata: dalla sfida scudetto ad inseguire per la Champions. Candreva si racconta al canale ufficiale dell'Inter, e getta un'occhiata al suo passato, con una punta di rimpianto: "Quest'anno non sto segnando e dispiace perché si può essere decisivi facendo gol, è un'emozione unica. Ma non è un mio pallino, a me piace far segnare gli altri. Anche da piccolino, mi sono sempre piaciuti i numeri 10, quelli che facevano l'ultimo passaggio: cito Zidane e Roberto Baggio. Poi ho giocato con Klose, con Pirlo, insomma grandissimi campioni". Obiettivi e un tuffo dove il passato è più blu, anzi biancoceleste:"Come vuole il mister, il nostro obiettivo è la Champions: siamo tutti parte integrante di questo progetto. Le notti magiche? L'arrivo in Champions e la coppa con la Lazio". Con una punta di rimpianto, appena visibile.