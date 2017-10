Ricorso respinto: la Lazio ha dovuto digerire nella giornata di ieri il no della Corte Sportiva d’Appello al ricorso in merito alla squalifica della Curva Nord. A stretto giro sono arrivate le parole del responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, ai microfoni di Lazio Style Radio: “Continua la vendita del settore ospiti dello Stadium, c’è ancora disponibilità, ma il numero del seguito è già importante. Ricordiamo che i residenti della regione Lazio non devono presentare alcuna tessera del tifoso. Anche per la trasferta di Nizza c’è stata una buona richiesta da parte dei tifosi, probabilmente è la trasferta più comoda e i tifosi stanno cogliendo al volo questa occasione. È una località abbastanza vicina. Fino al 20 ottobre prosegue la campagna abbonamenti, per chi è interessato è questo il momento per procedere con l’acquisto, prima che venga aperta la vendita dei tagliandi per Lazio – Cagliari, quando magari potrebbero non essere più disponibili i posti che si desiderano. Ieri è stato respinto il ricorso, quindi continua a valere la possibilità di acquistare l’abbonamento per 13 gare per la Curva Nord, 15 per gli altri settori”.