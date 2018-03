Non solo difesa: Tare vuole sostituire de Vrij, ma ha in mente anche altri colpi per regalare ad Inzaghi una Lazio da Champions. In attacco Immobile ha garantito un rendimento top: gol a raffica, assist, una stagione da incorniciare. Il reparto offensivo non è al completo: Caicedo ha giocato pochissimo e convinto meno, Tare non si accontenta.



RUSSIA - In Russia non c'è solo Criscito nelle mire della Lazio. Il ds biancoceleste in Prem'er-Liga ha un vecchio pallino: nel Rubin Kazan infatti c’è sempre il giovane attaccante iraniano Sardar Azmoun, vicinissimo la scorsa estate e per il quale sarà fatto un nuovo tentativo. Quando? Prima dei prossimi mondiali, per provare ad evitare che le luci dei riflettori ne facciano alzare il prezzo.