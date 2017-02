Immobile continua a mietere vittime in Serie A. 13 gol fino ad ora, il suo gol contro l'Empoli è stato fondamentale, perché ha riportato subito la Lazio in parità, e nello stesso tempo allarga il panorama delle sue vittime in Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport, la punta ex Torino in A ha segnato a tutte le squadre di Serie A. L'unica superstite, per ora, è la Fiorentina, dalla porta ancora inviolata.