Nove finali per la Champions League, e Inzaghi non vuole rinunciare a Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio è al centro di polemiche per le sue prestazioni scialbe in Nazionale: contro l'Argentina è sembrato stanco, Di Biagio ha insistito su di lui, che non è riuscito a capitalizzare le occasioni avute contro l'Inghilterra. Ciro Immobile è stanco, come riporta il Messaggero, non ha mai tirato il fiato nel 2018. E non lo farà ancora.



LA LAZIO HA BISOGNO DI LUI - La Lazio ha bisogno di lui: Inzaghi lo schiererà anche contro il Benevento, non può fare a meno dei suoi gol. Ciro vuole continuare a correre per la Scarpa d'Oro (-4 da Salah), e vuole regalare la Champions alla Lazio. Ci sarà l'estate, per riposare, dopo 9 finali Champions.