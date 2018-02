Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel nell'immediata vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.



SU STASERA - "Una partita bella, sono queste le gare che ti emozionano di più, quelle da dentro o fuori dove c'è adrenalina. Il Milan è un'ottima squadra, vive un gran momento. Sappiamo che non sarà facile, perchè in fase difensiva hanno trovato compattezza. La Lazio però, se gioca da Lazio, non ha paura di nessuno. Ci affrontiamo ad armi pari, è la quarta volta quest'anno e ci conosciamo bene. Sappiamo quali sono i nostri valori e i nostri limiti. Dovremo fare una partita attenta, concentrata e veloce come sappiamo noi. Sarà una sfida bella e interessante".