Lazio, Immobile rischia di saltare il prossimo match contro la Fiorentina. Inzaghi ha un pensiero in più, in vista del turno infrasettimanale: nel corso del derby contro la Roma il suo bomber ha rimediato due fasciature alla caviglia e al ginocchio, causa colpi subiti dai difensori giallorossi.



IMMOBILE A RISCHIO - Lo staff medico biancoceleste aspetta: si è preso 24 ore per valutare lo stato di salute di Immobile, in particolare la sua presenza in campo dal primo minuto contro la Fiorentina. Come riporta Sky Sport, la situazione sarebbe in netto miglioramento col passare delle ore, ma è una corsa contro il tempo.