Il rinnovo di Immobile è vicino, vicinissimo. Troppo importante per la Lazio e per lo spogliatoio, troppo importante ai fini del risultato: anche ieri, al suo ingresso in campo, è cambiata la partita. Prolungherà con la Lazio con un sostanzioso ritocco all’ingaggio, diventando così il giocatore più pagato dell’era Lotito, colpito non solo dai suoi gol ma dallo spirito e dal senso di appartenenza alla squadra biancoceleste. Lotito ha deciso di premiarlo. Come riporta il Corriere dello Sport, lo stipendio di Immobile ammonterà almeno a 2,5 milioni di euro netti, forse anche 3 milioni. Sarà il più pagato del gruppo Lazio.