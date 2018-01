Immobile out, e i tifosi della Lazio tremano. Ciro Immobile ha già iniziato l'iter per tornare in campo: ha subito un trauma distrattivo del quadricipite sinistro, ha lasciato il terreno di gioco, si è subito sottoposto alle prime analisi.



IL RITORNO IN CAMPO - Come riporta il Corriere dello Sport, in giornata l'attaccante ex Torino si sottoporrà ad una seconda ecografia, per verificare l'entità dell'infortunio e chiarire i tempi di recupero. A fine partita lo aveva promesso ai tifosi: tornerà presto in campo. Non ci sarà, ovviamente, per la gara contro l'Udinese, ma sta lavorando per rientrare contro il Milan, domenica sera. Quasi certa, in caso, la sua presenza mercoledì 31 gennaio nella semifinale di andata di Coppa Italia.