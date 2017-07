La Lazio cerca un vice Immobile sul mercato. Si è proposto Diego Falcinelli: "Tra Lazio e Udinese chi preferisco? Per adesso il Sassuolo... Sono società importanti con due grandi allenatori, ora non voglio mettere in difficoltà nessuno. Inzaghi mi vede bene con Immobile? La Lazio è una tra i club migliori d’Italia. Sarebbe un salto importante, l’ho sempre sognato, è un’opportunità grande che voglio sfruttare con tanta serenità".



CATALDI - Il Sassuolo potrebbe essere interessato a Danilo Cataldi, piace moltissimo a Bucchi, ma le notizie di ieri riferivano di un incontro tra Vigorito e Lotito. Il Benevento sarebbe interessato al centrocampista dell’Under 21, reduce dall’Europeo di categoria e attualmente in viaggio di nozze. Si può discutere del prestito con diritto di riscatto, a patto che il giocatore sia d’accordo.



SI BALLA SULLE PUNTE - Sempre secondo il Corriere dello Sport, tra gli attaccanti la Lazio continua a monitorare il caso di Sardar Azmoun, classe ‘95, l’iraniano conteso da Rubin Kazan e Rostov. Tra gli esterni offesivi, a parte Azmoun e il Papu Gomez, da tenere d’occhio altri due nomi. Ritorno di fiamma per Cafu, il brasiliano del Ludogorets, già avvicinato l’estate scorsa dalla Lazio. E poi Gaston Pereiro, uruguaiano del Psv Eindhoven, folletto di 22 anni, 10 gol nell’ultimo campionato di Eredivisie. In uscita Djordjevic accostato all'Olympiacos, il difensore Mauricio verso il Besiktas.



CENTROCAMPO - L’attesa per Biglia rischia di far sfumare un altro possibile obiettivo per il centrocampo: Ignacio Camacho, capitano del Malaga, è vicinissimo al Wolfsburg (costo 13 milioni), dove potrebbe sostituire Luiz Gustavo, appena ceduto al Marsiglia. Proposto l’argentino Santiago Colombatto, 20 anni, di proprietà del Cagliari e appena rientrato dal prestito al Trapani.