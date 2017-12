La Lazio punta forte. E lo fa alla vigilia di una gara fondamentale, quella contro l'Inter, per classifica e morale. Come ogni anno, a dicembre società e giocatori si sono incontrati per fare il punto sugli obiettivi stagionali, e stabilire relativi premi. Un momento per fare un bilancio, e tracciare la via da seguire nel girone di ritorno. Riconoscimenti e premi individuali sono stati fissati: ogni obiettivo avrà il suo premio. Quest'anno la Lazio punta in alto: come scrive il 'Corriere dello Sport', la dirigenza non si è fatta spaventare. Fissato il premio Champions, e non solo. In lista ci sono anche l'eventuale vittoria in Coppa Italia ed Europa League. Con un sogno annesso: c'è anche la voce 'scudetto'. Il primo passo per diventare grandi, sembra pensare la Lazio, è cominciare a guardare in alto. I premi sono fissati, ora vanno raggiunti. La Lazio ha puntato, ora tocca ai giocatori vincere.