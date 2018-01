Inzaghi aspetta Caceres. Il primo regalo del mercato, data di inizio 3 gennaio, potrebbe essere il difensore, attualmente in forza all'Hellas Verona. Che chiuderà in bellezza con gli scaligeri: il gol alla Juve, l’Epifania contro il Napoli e poi sarà Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, Martin Caceres è atteso a Formello il 14 gennaio. In quella data a Formello riprenderanno i lavori dopo la sosta di campionato post-Epifania. Tutto è già stato definito, i particolari già studiati in estate: la prossima settimana i due club si metteranno attorno ad un tavolo per ratificarlo, in particolare in merito alle contropartite tecniche. Al Verona Caceres è rinato: 13 presenze, 3 gol, un bottino importante. Il Verona ora vorrebbe una degna contropartita: ha rifiutato Mauricio, ora si cercherà una soluzione che accontenti tutti. Nel frattempo Inzaghi aspetta il suo primo acquisto: Caceres è duttile, esperto, di qualità, un innesto importante per la sua Lazio. Il primo, e, sperano i tifosi, non l'ultimo di questa sessione di mercato.