Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna: “Abbiamo gestito alla grande l’euforia post derby: non era una gara semplice stasera, perché incontravamo una squadra che pur raccogliendo poco era in un buono stato di forma. Ma ha incontrato una grande Lazio: forse avremmo dovuto chiuderla prima, ma ci sono anche gli avversari e il Bologna, in particolare Mirante, in alcune situazioni ci ha bloccato bene. A ogni modo siamo stati bravi a gestirla, senza correre praticamente grandi rischi. È stata una prova di grande maturità da parte della squadra. Perché Keita litiga sempre con tutti? Non è successo niente: si è detto una cosa con Sergej durante la sostituzione, ma a fine partita sono stati i primi ad abbracciarsi. Lo spogliatoio è unito e spero lo sarà fino alla fine. Milinkovic-Savic? Sta dimostrando di crescere partita dopo partita: si sta meritando tutto quello che sta ottenendo, ma è tutta la squadra che è in crescita e merita il posto che occupa. Champions? Non ci poniamo obiettivi, ma vogliamo rimanere in alto. Felipe Anderson? È un talento: è un giocatore molto disponibile e questo per un allenatore è importante. Biglia? Ha avuto un problemino al muscolo tibiale e spero non sia niente perché non vorremmo perderlo proprio in questo momento. È l’unico da valutare, mentre Strakosha e Milinkovic non dovrebbero avere problemi. Pippo? Spero riesca a portare il Venezia in Serie B."