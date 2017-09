L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo in Europa League contro contro lo Zulte Waregem: "Ho già avvertito i ragazzi, domani sarà una sfida strana, giocheremo in uno stadio vuoto a porte chiuse. Sono cose che non dovrebbero mai capitare, ma succedono. È un peccato perché saremmo stati aiutati dalla nostra gente in una partita che avrà delle insidie. Lo Zulte è una squadra ben organizzata con giocatori di qualità dalla metà campo in su. Ci vorrà massima concentrazione. Mancano ancora due allenamenti e dovrò valutare con attenzione il recupero di tutti. La sfida di Verona è stata dispendiosa e vedremo il da farsi".



"Nani ha lavorato bene e se non ci saranno problemi durante la rifinitura sarà convocato. Dopo Verona, i ragazzi hanno recuperato abbastanza bene. In difesa giocheranno gli stessi di Verona perché mi hanno dato ampie garanzie e hanno fatto un ottima gara. Domani dovremmo fare una gara intensa contro una squadra che ha vinto la coppa di Belgio ed è terza nel suo campionato, è un avversario da non sottovalutare".



"De Vrij puntiamo di recuperarlo per domenica, il ragazzo ha buone sensazione, ma domani non farà parte della partita. Milinkovic ha lavorato a parte, se oggi farà una buona rifinitura sarà nei convocati. Luis Alberto vedremo dopo la rifinitura e deciderò se giocherà dall’inizio. Non ci sono seconde linea, l’abbiamo dimostrato la scorsa stagione e anche quest’anno. Stanno giocando tutti. Prima di Verona ero tranquillo, avevo buone sensazioni, sapevo che i ragazzi meno utilizzati mi avrebbero dato ottime garanzie. Domenica si è visto sul campo: abbiamo fatto diventare semplice una sfida grazie all’ottimo approccio. Abbiamo vinto meritatamente".



"Domani è una gara molto importante, vincere vorrebbe dire fare un passo avanti nel girone, non è decisiva. Sappiamo che il match nasconde delle insidie e una vittoria faciliterebbe il cammino per il seguito, avremo il doppio confronto con il Nizza in mezzo a tante altre partite. Dobbiamo essere bravi a fare la partita giusta. Ci saranno due insidie: lo stadio sarà vuoto e la squadra belga. Il pubblico è per noi un grande fattore e domani non ci sarà. Ho parlato con i ragazzi, abbiamo analizzato lo Zulte, se la partita non verrà presa con la giusta concentrazione, corsa e determinazione potrebbe crearci dei problemi. Voglio che ciò non accada e la squadra lo sa".