Inzaghi in forte ansia per Milinkovic Savic. Il serbo ha saltato il terzo allenamento consecutivo, domani dovrebbe rientrare e mettere carburante nelle gambe in vista della sfida di domenica contro il Crotone, ultima del girone di andata. Oltre al serbo oggi assenti Keita (impegnato in Coppa d'Africa), Djordjevic (un attacco influenzale) e Lukaku, ancora ai box per un problemino alla caviglia. La punta della Primavera Alessandro Rossi è stata aggregata al gruppo, spera nella convocazione per domenica, dopo aver festeggiato in prima squadra il suo compleanno.

Inzaghi sta studiando le variabili da adottare nel suo tradizionale 4-3-3: al fianco di Immobile si vedranno due tra Lombardi, Kishna e Luis Alberto. Una chance importante per gli esterni, con il primo in netto vantaggio, anche se non è da escludere l'utilizzo di Milinkovic a ridosso delle punte o sulla linea degli attaccanti, con l'inserimento di Cataldi in mediana.