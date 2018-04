Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha analizzato la vittoria di Udine a Premium Sport: "Era una partita da vincere, molto importante per noi. Siamo stati bravi, perché pur prendendo un gol a freddo siamo stati lucidi nel continuare a seguire le idee di gioco in cui crediamo. Siamo rimasti sempre in partita, anche se dal prossimo match preferisco partire in vantaggio anziché dover rincorrere. I ragazzi sono stati tutti bravi, si sono sacrificati tutti nonostante avessi sbilanciato offensivamente la squadra: questo modulo con questi giocatori può essere replicato anche in futuro".



SUL DERBY - "Ora la testa è a Salisburgo: non sarà facile, troveremo una squadra preparata, che corre molto e dovremo essere concentrati. Da venerdì, solo da venerdì, ci prepareremo per il derby".



SU LUIS ALBERTO - "È già un top player, uno di quelli che spostano le partite con una giocata: se lo merita, perché ha lavorato bene fin dal ritiro".