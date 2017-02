Inzaghi non pensa al Derby contro la Roma. Le indicazioni tattiche emerse dall'allenamento di oggi parlano di Parolo in cabina di regia e de Vrij in campo nonostante non sia al top. Vuole che la sua Lazio sia concentrata per la sfida contro l'Udinese, costi quel che costi, per poi pensare al Derby di mercoledì prossimo. Tra i pali contro i friulani dovrebbero esserci Strakosha, anche se si segnala il ritorno in campo di Marchetti agli ordini del preparatore dei portieri Grigioni. Niente turnover a centrocampo: Milinkovic e Lulic saranno regolarmente al loro posto al fianco di Parolo, che sostituirà lo squalificato Biglia. Davanti unico dubbio Immobile, si è allenato in palestra per due giorni, se Inzaghi volesse preservarlo è pronto Djordjevic.