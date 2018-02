La Lazio è già in antivigilia, già si respira il match contro il Napoli. E c'è tensione a Formello: la vicenda Anderson ha scosso la settimana di preparazione ad un match fondamentale per la classifica, quello contro la squadra di Sarri. La Lazio deve ripartire, deve ritrovare un gioco più fluido dopo due sconfitte. E Inzaghi vuole farlo dai piedi di Milinkovic Savic.



I NUMERI CON SERGEJ TITOLARE - Milinkovic on fire: come riporta Lazionews in 29 presenze stagionali per Sergej, 20 vittorie della Lazio. Senza il serbo in campo una sola vittoria per la squadra di Inzaghi. Sale anche la media-gol a partita con Milinkovic: 2,4% contro l’1,8% quando è assente. Non ha ancora 23 anni, ma è l'uomo più atteso in casa Lazio: per ora non ha mai segnato contro le big. Potrebbe essere Milinkovic l'arma segreta contro il Napoli.