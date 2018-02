L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Steaua Bucarest: "Questo è un sedicesimo di finale, abbiamo fatto tanti sacrifici l'anno scorso per qualificarci, cercheremo di andare avanti schierando la formazione migliore possibile. Ci sono ancora due allenamenti, devo vedere come ha recuperato chi ha giocato con il Verona. Noi vogliamo ripetere la prestazione di Bucarest con un risultato differente. Dovremo essere molto lucidi, dovremo fare una partita aggressiva ma nello stesso tempo sappiamo che l'importante è non subire gol. Per farlo c'è sempre tempo...".



Può essere la partita di Felipe Anderson? "Può essere la partita di tutti i giocatori. Ho in testa qualcosa, ma nulla di ufficiale, ci siamo già passati in queste partite infrasettimanali. Ieri abbiamo avuto un allenamento intenso per chi non ha giocato, ci vediamo oggi pomeriggio con la rosa, devo valutare. Può essere la partita di Anderson, di Immobile, Caicedo e Nani. Non so chi giocherà dall'inizio. Ho delle idee, vedremo dopo i prossimi due allenamenti".



Cosa vi ha colpito di più della Steaua all'andata? "Una squadra molto organizzata, non ha pensato solo a difendersi, ci ha attaccato alto, ha giocatori di qualità, dovremo stare molto attenti".



Sulla difficoltà a trovare il gol: "Sono tranquillissimo e sereno. La squadra a Bucarest mi ha soddisfatto, quando si crea tanto il gol alla fine arriva. Poi ci sono magari delle partite stregate. Ma se la squadra rimane lucida ricominceremo a segnare tanto".