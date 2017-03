Domani alle 15 la Lazio se la vedrà con il Cagliari e Simone Inzaghi sottolinea il periodo positivo, oltre che la qualità dell'avversario, soprattutto in casa: "Stiamo vivendo un buon periodo, veniamo da una importante striscia di risultati. Dovremo avere l'approccio giusto perché giocheremo su un campo non semplice". La svolta è arrivata in Coppa Italia: "La gara di Coppa Italia in casa dell'Inter ci ha dato autostima, ma ero fiducioso anche prima".



Contro i sardi qualche assenza per i biancocelesti: "Non ci saranno Marchetti e Bastos, che ha avuto un piccolo risentimento alla coscia". Su Keita Balde: "E' un valore aggiunto, è dentro il progetto, è positivo: deve continuare ad aiutarci divertendosi". Per quanto riguarda l'avversario in panchina ed amico Rastelli dice: "Rivedrò con piacere Rastelli, che insieme ad altri compagni mi ha aiutato nel mio primo anno tra i grandi".