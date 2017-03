Contro il Cagliari, la Lazio non è andata oltre il pareggio a reti bianche. Simone Inzaghi, allenatore dei biancocelesti, ha parlato della partita così: “Forse vi avevamo abituati troppo bene, non siamo stati la solita Lazio, non siamo stati lucidi in qualche circostanza. Le occasioni non sono mancate, è mancata solamente la concretizzazione. Dovevamo e potevamo fare meglio, ma il Cagliari ha fatto una partita gagliarda meritando il punto conquistato”.



La Lazio continua comunque la sua striscia positiva di risultati, che sale a quota 9 (Tra Campionato e Coppa Italia). Prima dello 0-0 rimediato a Cagliari, proveniva da 5 vittorie consecutive.L'ultima sconfitta invece, risale al 28 gennaio, contro il Chievo per 1-0, quando Inglese condannò la squadra di Inzaghi all'ultimo minuto.