Il nome di Keita Baldé, 21 anni, resta caldo per il mercato della prossima estate. Premium Sport fa il punto sul futuro dell'attaccante della Lazio, che ha il contratto in scadenza nel 2018 e l'accordo per il rinnovo continua a non esserci. L'ennesimo gesto sconsiderato di Keita, legato alla mancata presenza in Coppa Italia tra le file della squadra di Simone Inzaghi, apre diversi scenari di mercato per i mesi estivi. Juventus e Milan lo tengono d'occhio.